الامارات | ريجيكامب يتلقى عروضاً من الوصل والنصر والجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يتلقى عروضاً من الوصل والنصر والجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «تيليكوم سبورت» الرومانية، عن تلقي المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، عروضاً من ثلاثة أندية في دوري الخليج العربي، بعد إقالته من تدريب الوحدة، الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن الأندية هي: الوصل والنصر والجزيرة، مشيرة إلى أنها دخلت في مفاوضات مع ريجيكامب، حيث أكدت أن المدرب الروماني قد يستمر في دوري الخليج العربي، بالموافقة على تدريب أحد هذه الأندية.

وأضافت: «ريجيكامب كان يحصل على راتب سنوي في الوحدة يبلغ 1.5 مليون يورو، ودخول هذه الأندية في مفاوضات معه بسبب حاجتها إلى التعاقد مع مدرب جديد، إذ رحل المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، عن تدريب الجزيرة، ويقود الفريق بشكل مؤقت، الهولندي داميان هيرتوغ، بينما أقال الوصل المدرب الأرجنتيني، غوستافو كونتيروس، ويتولى تدريبه حسن العبدولي، أما النصر فيقوده الصربي إيفان يوفانوفيتش، وإدارة النادي تواصلت مع ريجيكامب للاستفادة من خدماته». في المقابل أشارت إلى أنه ليست أندية الإمارات فقط، بل تواصلت معه أندية أوروبية على غرار شتوتغارت الألماني، وأندية محلية رومانية.