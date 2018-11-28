شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهزم روما فى الأولمبيكو..ويقتنص الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على على مضيفه روما الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ودخل الفريقان المباراة بعد أن حسما التأهل لثمن النهائي عقب خسارة فريق سسكا موسكو أمام فيكتوريا بلزن.

وسجل الأهداف للميرنجي جاريث بيل في الدقيقة 47، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة، وحسم الثنائي تأهلهما لدور الـ16 من البطولة.