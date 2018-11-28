شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتأهل لدور الـ16 بخماسية فى شباك بنفيكا.. وأرقام قياسية لروبن وليفاندوفسكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل بايرن ميونخ الأالمانى إلى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، بعد أن اكتسح ضيفه بنفيكا البرتغالى، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "اليانز ارينا"، فى الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البافارى بثلاثية نظيفة، عن طريق الهولندى آريين روبن (هدفين) فى الدقيقتين 13 و30، ليسجل اللاعب المخضرم للموسم الثالث عشر فى تاريخ البطولة.

واحرز البولندى روبرت ليفاندوفسكى الهدف الثالث فى الدقيقة 36.

وفى الشوط الثانى احرز ليفاندوفسكى الهدف الرابع فى الدقيقة51، ليسجل هدفه الـ51 فى دورى الأبطال ويصبح الهداف السادس فى تاريخ البطولة، ويتخطى النجم الفرنسى تييرى هنرى لاعب أرسنال السابق، قبل أن يختتم فرانك ريبيرى الأهداف فى الدقيقة 76.

وسجل جيدسون فيرنانديز هدف بنفيكا الوحيد فى الدقيقة 46.

انتصار البايرن رفع رصيده إلى 13 نقطة فى صدارة المجموعة، ويلتحق بفريق أياكس تالهولندى الذى ضمن التأهل بعد الفوز على أيك أثينا اليونانى 2-0.



احتفال روبن بالهدف الأول

روبرت ليفاندوفسكى

روبن والابا

روبن يسجل الهدف

ريبيرى يقبل روبن

ليفاندوفسكى يحتفل بالهدف

مولر يمر بالكرة