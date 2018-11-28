شكرا لقرائتكم ريال مدريد يحسم قمة المجموعة بهدفين فى روما.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه روما الإيطالى، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

أحرز الويلزى جاريث بيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد ضد روما فى الدقيقة 47 من زمن المباراة، وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثانى فى الدقيقة 59.

بهذه النتيجة، ينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن روما صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط حيث حسم الفريقان تأهلهما للدور ثمن النهائى من المسابقة، بينما يحتل سسكا موسكو الروسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط مع تبقى مواجهة واحدة له، بفارق الأهداف فقط عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والأخير.



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