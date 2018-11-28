شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى ينتزع تعادل قاتل أمام ليون ويتأهل لدور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتزع مانشستر سيتى تعادلا ثمينا (2-2) من مضيفه ليون الفرنسى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "ليون أولمبيك بارك" بالجولة الخامسة من المجموعة السادسة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف، وسط سيطرة من الفريق الفرنسى.

فى الشوط الثانى بدأت الإثارة، بعد أن سجل كورنيه هدف ليون الأول فى الدقيقة 55 من تسدديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدر الفرنسى ايمريك لابورت التعادل للسيتى فى الدقيقة 62.

وفى الدقيقة 81 أعاد كورنيه التقدم لليون، قبل أن يتعادل سريعا النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو للسيتى بعدها بدقيقة واحدة.

وفى نفس المجموعة خسر هوفنهايم الألمانى على ملعبهأمام شاختار الأوكرانى 3-2.

ارتفع بذلك رصيد السيتى إلى 10 نقاط ويضمن التأهل لدور الـ16، فيما ارتفع رصيد ليون إلى 7 نقاط، وستكون المواجهة فى الجولة الأخيرة أمام شاختار الأخيرة، صاحب الـ5 نقاط، ستحدد الفريق المتأهل بصحبة السيتى.



أجويرو يحتفل

فرحة لاعبى ليون

لابورت وندومبيلى

ليون

مانشستر سيتى

هجة لفريق ليون