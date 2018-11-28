شكرا لقرائتكم فان بوميل يرفض تغيير طريقة لعب ايندهوفن فى لقاء برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مارك فان بوميل، المدير الفني لآيندهوفن، إن الإصابات ليست أمرًا إيجابيًا على الإطلاق، مؤكدًا قدرة فريقه الهولندي، على الظهور بشكل جيد أمام برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء.

ويستضيف آيندهوفن، نظيره برشلونة، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق الكتالوني يعاني من غيابات مؤثرة في صفوفه.

وأضاف فان بوميل، خلال المؤتمر التقديمي "إذا كنا نحن من نعاني من كل هذه الإصابات، بالطبع سنشعر بالحزن أيضًا".

ونفى بوميل، نيته لتغيير طريقة اللعب المعتادة للفريق خلال مواجهة الغد، وقال إنه "على الرغم من أن الفريق المنافس يهاجم بشكل أكبر، علينا أن نفكر في طريقة لعبنا".

وأبدى فان بوميل، ثقته في أن البلوجرانا سيدخل المباراة من أجل الفوز، على الرغم من تأهله حسابيا لثمن النهائي، ولكنه ذكَر أيضا بأن لاعبيه سيدخلون بنفس الهدف أيضا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان، أما توتنهام يأتي ثالثًا برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن آيندهوفن متذيل الترتيب.

وقال بوميل "أحيانا نلعب بطريقة هجومية أكثر في الدوري الهولندي عنها في دوري الأبطال، حيث ندافع بشكل أكبر بكثير".

وأكد فان بوميل أن فريقه لا زال يمتلك حظوظا من أجل التأهل للدوري الأوروبي، حال الفوز في مباراتي برشلونة وإنتر ميلان.

وحول لاعب الوسط أرتورو فيدال، الذي قد يبدأ كأساسي في مباراة الغد، أكد فان بوميل أنه من الرائع امتلاك لاعب بقدراته داخل غرف الملابس، وأن لاعبيه سيحكمون الرقابة عليه في الكرات الهوائية.



فان بوميل فى المؤتمر

فان بوميل

فان بوميل