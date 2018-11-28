شكرا لقرائتكم الونش يواصل الغياب عن الزمالك فى مواجهة زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك الغياب عن فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت. وأدى الونش تدريبات تأهيلية وعلاجية خلال المران الصباحى للزمالك اليوم لإصابته بمزق في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الفريق فى مباراة زعيم الثغر واستأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بعدما حقق فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة .

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