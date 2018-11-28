شكرا لقرائتكم مرجان: اجتماع أمنى غدا لحل أزمة الحضور الجماهيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادى الأهلى اجتماعا مع مسئولى الأمن وبعض القيادات لحل أزمة الحضور الجماهيرى لمباريات الفريق الكروى الأول فى المباريات المقبلة بالدورى الممتاز، والوصول الى صيغة تنفيذية للاتفاق المبرم بين وزارتى الرياضة والداخلية لحضور الجماهير بعدد لا يزيد عن 5 الآف متفرج خلال البطولة المحلية.

وواصل الأهلى سلسلة نتائجه السلبية بهزيمة بهدف نظيف فى مباراة اليوم أمام المقاولون العرب ليفقد الثلاث نقاط ويتجرع الهزيمة الثانية فى الدورى الممتاز بعد هزيمة الاتحاد.

أكد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أن ةهناك اتفاق مسبق بين وزارة الرياضة والداخلية ومحمود الخطيب رئيس النادى بحضور اللواء ثروت سويلم بشأن دخول 5 الاف مشجع فى مباريات الفريق بالدورى الممتاز وهذا معلن.

أضاف محمد مرجان خلال مداخلته التليفونية ببرنامج ملعب أون مع الاعلامى أحمد شوبير ان هناك اجتماع بين النادى والقيادات الأمنية لتوضيح القرارات ووضع ألية للتنفيذ مستقبلًا، مشيرا الى ان النادى رفض منح تذاكر المباريات للاعضاء فى صورة دعوات مجانية، وان النادى أول كيان يسلم قاعدة بياناته وبالتالى نحتاج الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى السابق.

وقال ليس من المعقول أن يحضر جمهور المقاولون العرب، وتغيب جماهير النادى بسبب حجز 3 الآف تذكر كان مقررًا ان يقام طرحها على الجماهير لمساندة الفريق، واوضح مرجان ان لجنة المسابقات لم تصدر أزمة للنادى وأن هناك عدم توصل لاتفاق شفاف لحضور الجماهير.