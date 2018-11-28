شكرا لقرائتكم ماذا فعلت الأندية السعودية في "الخامس من يوليو"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق مسمى ملعب "الخامس من يوليو" بناء على تاريخ استقلال الجزائر، واحتضن الملعب أول مباراة رسمية بتاريخه في 1972، على نهائي الكأس المحلية بين بين اتحاد العاصمة وحمراء عنابة الذي توج باللقب.

ويخوض النصر، ثاني مباراة له على أرضيته، يوم الأربعاء، عندما يلاقي مولودية الجزائر ضمن إياب دور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال.

ويتسع الاستاد إلى 76 ألف متفرج، وتقام على أرضه "الديربيات العاصمية" بين الاتحاد والمولودية وشباب بلوزداد ونصر حسين داي واتحاد الحراش، بالإضافة إلى احتضانه لكبرى المناسبات، مثل دورة الألعاب الأفريقية والعربية وألعاب المتوسط، ويعتبر الملعب الرئيسي للمنتخب الجزائري قبل أن يغير وجهته في السنوات العشر الماضية إلى ملعب البليدة.

وسبق للنصر السعودياللعب على أرضية عندما واجه مولودية في 2007، ضمن دور الستة عشر للبطولة العربية، تعادل حينها بهدفين لمثلهما، حيث سجل سعد الحارثي وأحمد مبارك للنصر وكمال بوعصيدة وسفيان يونس للمولودية، ليتأهل النصر إلى دور الثمانية بفضل تفوقه ذهابا بهدفين لهدف.

كما خاض اتحاد جدة مواجهة على ملعب الخامس من يوليو ضد مولودية الجزائر، في عام 2005، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة العربية، وخسر الاتحاد بهدف دون رد سجله بن علي، لكنه فاز في مباراة العودة بالنتيجة نفسها وهدف قاتل أحرزه حمزة إدريس في الدقيقة التسعين، وذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لاتحاد جدة.

وزار أهلي جدة الأهلي الملعب في 2005، عندما لعب ضد نصر حسين داي في دور المجموعات للبطولة العربية، وانتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما سجل شعابنة للنصرية وكارلوس دياز ومحمد مسعد للأهلي.

ويبحث النصر عن أول فوز للأندية السعودية على ملعب الخامس من يوليو، بعدما خاضت الأندية السعودية ثلاثة مباريات على أرضيته دون تحقيق نتيجة الفوز.