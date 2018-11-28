شكرا لقرائتكم رمزي الدهامي: بطولة الفروسية تشهد مشاركة أسماء مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح رمزي الدهامي، مدير البطولة الدولية لفروسية قفز الحواجز، أن البطولة تعتبر مؤهلة إلى كأس العالم بالنسبة للمجموعة السابعة، التي تعد المملكة العربية السعودية رابع محطاتها.

وقال لبرنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: هناك جهود جبارة من هيئة الرياضة التي دعمتنا وأعادت البطولة وحرصت على أن نستضيفها بعد غياب دام لثلاث سنوات.

وأضاف: نطمح لإخراج البطولة بأفضل أداء مميز حتى نحظى بقبول الفرسان والاتحاد الدولي أيضا، وعملنا على توفير كافة الترتيبات للحضور الجماهيري.

وتابع: ويعتبر الكويتي علي الخرافي من أبرز المشاركين العرب ، بجانب نتالي الحاصل على فضية أوروبا، ونخبة من الفرسان السعوديين من ضمنهم عبدالله الشربتلي وخالد المبطي وعبدالرحمن الراجحي.