شكرا لقرائتكم الهلال يعلن تخصيص دخل مباراة النصر لعائلة البرقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال تخصيص كامل دخل مباراة ديربي الرياض التي ستجمع ناديه بالنصر في الثامن من ديسمبر المقبل لصالح عائلة اللاعب الراحل سلطان البرقان الذي فارق الحياة يوم الثلاثاء.

ورحل البرقان (35 عاماً) عن الحياة يوم الثلاثاء بعد معاناته من مرض عضال ألم به قبل أن يلعن خبر وفاته يوم الثلاثاء.

وكتب رئيس الهلال على "تويتر": سيتم تخصيص كامل دخل مباراة الهلال القادمة مع النصر لعائلة اللاعب سلطان البرقان وذلك بالتضامن مع شركة صلة.

ولعب البرقان في الهلال منذ بداية مشواره بالفئات السنية منذ عام 2000 وحتى العام 2010 عندما انتقل إلى الاتفاق لغاية 2014، وخاض بعدها تجربتين مع الشعلة والرائد.