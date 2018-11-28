شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى ياتي في مقدمتها خسارة الفريق من المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

الأهلي يواصل الترنّح ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدوري

واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.سجل أحمد على هدف المقاولون فى الدقيقة 83، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس. وبذلك يواصل الأهلى عروضه السيئة للغاية بعدما خسر بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى قبل أن يخرج الفريق من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى وفى أول مباراة له محلية بعد "صدمتي" أفريقيا والعرب يخسر من المقاولون العرب. وقاد محمد يوسف مسئولية تدريب الأهلى فى مباراة الليلة حيث تولّى المسئولية بشكل مؤقت عقب إقالة كارتيرون على خلفية النتائج السيئة.

الأمن يسمح بحضور عدد من جماهير الأهلى لمواجهة المقاولون بدون تذاكر

سمح الأمن بدخول العشرات من جماهير الأهلي بين شوطي مواجهة المقاولون العرب المقامة حاليًا على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

العامري: الأهلي يرفض محاولات البعض وضع النادي في مأزق أمام جماهيره

حرص العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على توضيح موقف النادي كاملًا من أزمة عدم حضور جماهيره لمباراة الأهلي والمقاولون، التي تقام على استاد السلام في الأسبوع السادس عشر لبطولة الدوري. وقال إن مجلس إدارة الأهلي يدرك كمّ الأعباء على كل مسئول في الدولة، ولكن في نفس الوقت يرفض رفضًا قاطعًا فكرة محاولات البعض وضع الأهلي في مأزق أمام جماهيره، مشددًا على أن المجلس حريص كل الحرص على مساندة جماهير الأهلي وحضورها مباريات الفريق في بطولة الدوري العام. أضاففي تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن تصريحات عامر حسن، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، حول الأزمة أدت إلى احتقان كبير لدى جماهير الأهلي، وأن هناك قواعد منظمة لبطولة الدوري العام، والأهلي ملتزم بها تمامًا، وتنص على حضور 5 آلاف مشجع في المباريات الرسمية ببطولة الدوري، مشددًا على أن الأهلي لا يطلب استثناءً له أو لجماهيره، ولكن يطلب فقط تطبيق القواعد التي تم الاتفاق عليها مسبقًا من خلال حضور هذا العدد في المباريات المقبلة ولا يُفاجأ بما حدث.

كارتيرون يظهر فى الأهلى للمرة الأخيرة قبل العودة لفرنسا

ظهر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى، بمقر الفريق الأحمر بالجزيرة للمرة الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء، لإنهاء علاقته بشكل رسمى مع النادى، بعد تحويل قيمة الشرط الجزائى فى حسابه، عقب صدور قرار بإقالته على خلفية تراجع النتائج.وجمع كارتيرون متعلقاته، بعدما عقد أكثر من جلسة لإنهاء عقده بشكل رسمى، ومن المقرر أن يسافر كارتيرون لفرنسا خلال ساعات لقضاء إجازة قصيرة قبل تحديد وجهته المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض.

الأهلى يجهز أزارو بعد استبعاده أمام المقاولون.. واختبار طبى للسولية