شكرا لقرائتكم خبر عن "تحفيل" من جمهور الزمالك على الأهلى بعد خسارة الأحمر من المقاولين.. كوميكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء هزيمة النادى الأهلى من فريق المقاولين العرب ضمن مباريات الدورى المصرى لكرة القدم، تترد بقوة على مواقع وصفحات السوشيال ميديا المختلفة، وتحديدا بين جمهورى الأهلى والزمالك . فور هزيمة النادى الأهلى صعد على رأس "ترندات" تويتر هاشتاج "لا لهبوط الأهلى" بفضل تغريدات الجمهور الزملكاوى الفرح بهزيمة الأهلى، لتنهال "الكوميكس" عبر المواقع المختلفة "فيس بوك" و"تويتر".

تحفيل من فيلم الكيف

عادل امام من التجربة الدنماركية

محمود عبد العزيز ويحيي الفخرانى من فيلم الكيف

مروان محسن "تحفيل" جمهور الزمالك على الفريق الأحمر وجمهوره حول جميع الصفحات المهتمية بالشأن الكروى، إلى صفحات ساخرة تتسابق فيما بينها على نشر "الكوميكس" الكوميدية المستوحاة من الأفلام والإيفيهات الشهيرة مثل الكيف و"اسماعيل ياسين فى الأسطول" و"الطريق إلى إيلات" و"التجربة الدنماركية" .

جمهور الزمالك يسخر من هزيمة الأهلى

سليمان عيد

كوميكس ساخرة من الأهلى والمقاولين

مجدى شطة

نبيل الحلفاوى إلى جانب الكوميكس المستوحاة من ترندات سابقة مثل ترند "مجدى شطة" المطرب الشعبى، وترند سليمان عيد وترند طفل "يا حاجة" وغيرها، فضلا عن العبارات الساخرة من الهزيمة مثل "اشرب ينسون وانسى اللى حصل من المقاولون".

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