شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: نسعى لبناء فريق قوى وأعمار الصفقات فى سن 24 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ المشرف العام على الكرة بالنادى الأهلى ان هناك تحركات كثيرة لدعم الفريق فى يناير المقبل، سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أضاف عبد الحفيظ خلال تريحاته على قناة "ON Sport" مع أحمد شوبير، أن الأهلى يلعب مباريات كثيرة فى موسم استثنائى وأن فترة التعاقدات فى يناير ستكون مؤثرة بشكل كبير، ونقدر حزن الجماهير لذلك لابد من دعم اللاعبين والفريق.

أوضح المشرف على الكرة، أن الأهلى يحتاج أن يتكاتف الجميع حتى يستطيع الفريق العودة الى ذاكرة الانتصارات فى اقرب وقت ممكن، مشيرًا الى أن هناك تعاقدات تليق بالنادى الأهلى وأعمارهم ستزيد من قوة الفريق وهو ما بين 24 و28 عامًا.

ووجه عبد الحفيظ رسالة للاعبين مطالبهم بضرورة الحفاظ على تاريخ الأهلي ومصالحة الجماهير خلال المباريات المقبلة، مشددًا على ان هناك اتصال خلال أيام مع صالح جمعه والبدء فى تجهيزه للمرحلة المقبلة، بالاضافة الى الجلوس مع مؤمن زكريا الذى قدم للنادى على مدار السنوات الأربعة المقبلة، بالاضافة الى عدم تلقى وليد أزارو اى عروض احتراف خلال الفترة الماضية وأن غيابه كان بسبب الاصابة.

وقال أن الخطيب سيقوم باعادة هيكلة قطاع الكرة فى المرحلة القادمة بعد عودة رئيس النادي من ألمانيا، مؤكدًا عم سفره لملاقاة الخطيب مشيرا الى ان رئيس النادى سيعود خلال ايام وبالتالي لا داعى للسفر، واوضح ان اللاعبين وجميع الأجهزة لابد أن يعوا قيمة النادي الأهلى وأن الفترة القادمة نسعى الى بناء فريق قوى جدا جدا.

تابع سيد عبد الحفيظ أن المكسب والخسارة واردة، لكن لابد من امتلاك الأهلى للاعبين يملكون شخصية النادى، وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على الفريق، واكد عب الحفيظ على ان النادى لسيحتفظ بكل العناصر التى سيرى انها ستفيده فى المستقبل.

وقال أن الأهلى تعرض فى السابق لمثل هذه المواقف وبالتكاتف استطعنا أن نتخطى ذلك خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان الفرصة الوحيدة لدعم الفريق ستكون بشهر يناير فى ظل اللوائح الموضوعة.