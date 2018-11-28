شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الأهلى من قنا: "الفريق بلا أنياب.. ونحمل الخطيب مسئولية الهزائم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدد من جماهير النادى الأهلى بمحافظة قنا عن غضبهم من سوء نتائج الفريق فى كافة البطولة العربية وخسارة النهائى الأفريقى على يد فريق الترجى، وأخيرا خسارة الفريق من المقاولون العرب فى الدورى المصرى.

وحمل الجماهير إدارة ومجلس الخطيب المسئولية فى عدم دعم الفريق الأول بالصفقات الجيدة والاعتماد على لاعبين لا يقدرون قيمة التيشيرت الأحمر، والاستهانة بالفرق، وأن الأهلى سيعانى كثيرا فى حالة عدم دعم الفريق بلاعبين سوبر يقدرون حجم نادى الأهلى.

وقال هشام الهمامى أن الأهلى سيفقد الكثير من النقاط فى مسابقة الدورى العام، ويجب التعاقد مع مدير فنى أجنبى لانتشال الأهلى من كبوته.

وقال محمد بدى أحد المشجعين أن مشكلة الأهلى حاليآ فى عدم دعم خط الدفاع، خاصة أن الأهلى تلقت شباكة العديد من الأهداف فى نهائى الترجى، كما أن الجهاز الطبى يتحمل المسئولية الكاملة فى إصابة اللاعبين، واستمرار فترة الإصابة لشهور كبيرة مثل رامى ربيعة وأجاى وغيرهم.

وقال محمد فتحى من مركز دشنا أن الأهلى سيكون مطمع لكل الفرق هذا العام، والأهلى أصبح فريق بلا أنياب وسيعانى كثيرا فى حالة عدم التعاقد مع لاعبين وصفقات كبيرة.