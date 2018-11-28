"لا لهبوط الأهلى"..هاشتاج زملكاوى يصعد للترند عقب هزيمة الأحمر من المقاولون

عقب هزيمة النادى الأهلى من المقاولون العرب فى الدورى المصرى ضمن المباريات المؤجلة، بهدف مقابل لا شيء، صعد على ترند "تويتر" هاشتاج يحمل اسم "لا لهبوط الأهلى" .

جمهور الزمالك بدأ فور انتهاء مبارة الأهلي و المقاولون في " التحفيل" علي خسارة الأحمر بهاشتاج لا لهبوط الأهلي و الذي تضمن العديدي من الكوميكس الساخرة من هزيمة النادي الأهلي

وخلال دقائق اصبح الهاشتاج ترند رقم 2 في مصر