بين ماتش | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون يوتيوب | مباراة Man City مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر يوتيوب كورة لايف رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مباراة قوية منتظرة بين الفريقين يدخل كل فريق ساعيًا إلى الفوز من أجل 3 نقاط غالية في جولة جديدة من ليالي الأبطال، يدخل أبناء جوارديولا ساعين إلى الفوز من أجل تعزيز صدارتهم في المجموعة التي تضم كلا من ليون الفرنسي وهوفنهايم وشاختار، وكانت مباراة الذهاب بين السيتي وليون في الجولة الأولى انتهت بفوز ليون بهدفين مقابل هدف، ويحتل السيتي الصدارة حتى الآن برصيد 9 نقاط يليه ليون في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بارك أولمبيك ليون وتنقل قناة بي ان سبورت اتش دي 3 اللقاء بتعليق خليل البلوشي.

بين ماتش | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون يوتيوب | مباراة Man City مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

توقيت مباراة مانشستر سيتي وليون

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .10:00 مساءاً بتوقيت مصر .10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .11:00 مساءاً بتوقيت العراق .10:00 مساءاً بتوقيت السودان .11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .9:00 مساءاً بتوقيت تونس .9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .11:00 مساءاً بتوقيت قطر.8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

بين ماتش | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون يوتيوب | مباراة Man City مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين