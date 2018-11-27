«روسيا السبب» تغيير ملعب مباراة آرسنال وفورسكلا بولتافا

بسبب توتر الأوضاع بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ وإعلان حالة الطوارئ في الأخيرة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نقل مباراة آرسنال الإنجليزي، أمام فورسكلا بولتافا الأوكراني ضمن الدوري الأوروبي من مدينة بولتافا، إلى العاصمة كييف، إضافة لأسباب أمنية.

وتواجه المباراة مصاعب أمنية بسبب توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وإعلان حالة الطوارئ في الأخيرة، بجانب الأجواء المناخية الباردة، حيث من المتوقّع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 12 تحت الصفر مساء يوم المباراة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن لجنة الطوارئ التابعة له، قررت نقل المباراة لملعب "أولمبيسكي" بالعاصمة الأوكرانية كييف، في موعدها مساء الخميس المقبل، مؤكدا أنه سيتابع الوضع الأمني في أوكرانيا قبل اتخاذ قرارات أخرى.

وتم الإعلان عن قانون الطوارئ في المناطق الحدودية مع روسيا، بعد تصاعد التوتر البلدين على خلفية احتجاز ثلاث سفن أوكرانية في بحر آزوف.