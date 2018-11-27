إحصائية مميزة لجاريث بيل مع ريال مدريد

نجح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، في التسجيل ضد روما الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل جاريث بيل، الهدف الأول للفريق الملكي، في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جاريث بيل ساهم في صناعة الأهداف، في آخر 5 مباريات له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهي أفضل سلسلة له في تاريخ مشاركته في البطولة القارية.

وتُشير النتيجة إلى تقدم ريال مدريد بهدفين دون رد حتى الآن، على ملعب الأولمبيكو.

ويتصدر ريال مدريد، ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن روما.