لأول مرة.. سيدات جنوب أفريقيا تتأهل إلى كأس العالم 2019 بفرنسا

نجح منتخب جنوب إفريقيا للسيدات، لأول مرة في تاريخه في التأهل إلى كأس العالم 2019 المقام في فرنسا، بعد التغلب على نظيره منتخب مالي بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس أفريقيا 2018 في غانا.

وافتتحت هدافة البطولة الأفريقية، المهاجمة ثيمبي كجاتلانا، التسجيل في الدقيقة 31، لترفع رصيدها الشخصي لـ5 أهداف، قبل أن تضيف زميلتها المدافعة لابوجانج راماليج الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبذلك يتأهل منتخب جنوب أفريقيا أيضا إلى نهائي البطولة الأفريقية للمرة 5 في تاريخه، ويضرب موعدا مع حامل لقب آخر نسختين نيجيريا، في اللقاء الذي سيجرى يوم السبت المقبل.

ولدى منتخب سيدات مالي فرصة أخيرة لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2019، عندما يلاقي نظيره الكاميروني في لقاء تحديد المركز الثالث، يوم الجمعة المقبل.