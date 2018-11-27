شكرا لقرائتكم محمد عودة يدخل حسابات الجونة بدلا من هشام زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنضم محمود عودة المدير الفنى لفريق أهلى بنى غازى الليبى الى قائمة المدربين التى يرغب مجلس إدارة نادى الجونة فى التعاقد معه لتدريب الفريق خلفا لـ"هشام زكريا" الذى تقدم بأستقالته مساء أمس بعد الخسارة أمام فريق الزمالك ببطولة الدورى الممتاز . كان هشام زكريا قد تقدم باستقالته والجهاز المعاون أيضًا فى ظل سوء نتائج الفريق، وآخرها الهزيمة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة. ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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