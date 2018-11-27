شكرا لقرائتكم احتفال لاعبى المقاولون فى غرفة خلع الملابس بعد الفوز على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل مجلس المقاولون العرب فى غرفة خلع الملابس بالاعبين بعد الفوز اليوم على نظيره الأهلى بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

سجل أحمد على هدف المقاولون فى الدقيقة 83 لذلك يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز .

وحضر كل من محسن صلاح رئيس النادى و محمد عادل مدير الكرة بفريق المقاولون العرب خلال الاحتفال .



احتفال لاعبى المقاولون بعد الفوز على الأهلى (6)



احتفال لاعبى المقاولون بعد الفوز على الأهلى (7)



احتفال لاعبى المقاولون بعد الفوز على الأهلى (1)



احتفال لاعبى المقاولون بعد الفوز على الأهلى (2)



احتفال لاعبى المقاولون بعد الفوز على الأهلى (3)



احتفال لاعبى المقاولون بعد الفوز على الأهلى (4)