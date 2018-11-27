شكرا لقرائتكم عماد النحاس : المقاولون استغل الحالة السيئة لافضل فريق في مصر وافريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب رضاه عن اداء فريقه بعد الفوز علي الأهلي، مُشدداً ان فريقه استغل الحالة السيئة لافضل فريق في مصر وافريقيا.

وقال النحاس في تصريحات لقناة اون سبورت : "واصلنا عروضنا الجيدة وحققنا الفوز على أفضل نادى فى أفريقيا بل فى العالم بالنسبة لى.. توقيت الدفع بأحمد علي كان جيدآ والحمد لله ربنا كرمنا وهو ينقص له هدف واحد ويصبح الهداف التاريخي للمقاولون العرب.

وعن حالة الأهلي أضاف النحاس ان الأهلي في كبوة ويمر بظروف صعبه بعد التعثر الافريقي والعربي وهو الامر الذي استغله فريقه في مباراة اليوم.