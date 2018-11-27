شكرا لقرائتكم ريال مدريد ينجو من اعصار روما فى الشوط الأول.. وبايرن ميونخ يتقدم بثلاثية على بنفيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مواجهة روما الإيطالى وضيفه ريال مدريد الإسبانى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى اللقاء المقام على ملعب "الأولمبيكو" فى الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من دورى الأبطال.

وسيطر روما على معظم مجريات أحداث الشوط الأول، وأهدر لاعبوه عدد من الفرص الخطرة، ابرزها كرة التركى جينكيز أوندير فى الدقيقة الأخيرة، والذى أطاح بالكرة فوق العارضة من داخل منطقة الست ياردات والمرمى خالى.

وكان الفريقان قد ضمنا التأهل لدور الـ16، بعد فوز فيكتوريا بلزن التشيكى على سيسكا موسكو الروسى 2-1 فى نفس المجموعة.

وقبل انطلاق اللقاء كرم روما نجمه الأسطورى السابق فرانشيسكو توتى لانضمامه لقاعة المشاهير للنادى الإيطالى.



توتى يصافح لاعبى روما

صراع على الكرة

فلورينزى ويورينتى

وفى المجموعة الخامسة، أمطر بايرن ميونخ الألمانى شباك بنفيكا البرتغالى بثلاثة أهداف فى الشوط الأول عن طريق الهولندى آريين روبن (هدفين) فى الدقيقتين 13 و30، ليسجل اللاعب المخضرم للموسم الثالث عشر فى تاريخ البطولة.

واحرز البولندى روبرت ليفاندوفسكى الهدف الثالث فى الدقيقة 36، ليكون الهدف رقم 50 له فى تاريخ دورى الأبطال.



احتفال روبن بالهدف الأول

روبرت ليفاندوفسكى

وانتهت باقى الأشواط فى المباريات الأخرى بالنتائج التالية:

يوفنتوس 0 0 فالنسيا

مانشستر يونايتد 0 0 يونج بويز

ليون 0 0 مانشستر سيتى

هوفنهايم 2 2 شاختار دونستيك



مارسيال

ماركوس راشفورد



باولو ديبالا وكوندوبيا

بونوتشى

رونالدو يمر بالكرة