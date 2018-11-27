شكرا لقرائتكم كلوب واثق من قدرة ليفربول على تخطى عقبة سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، قدرة فريقه الإنجليزى على تخطى عقبة باريس سان جيرمان، فى المواجهة المقرر لها غدا الأربعاء فى الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب، فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "سنرى أى خط وسط سنلعب وماهو النظام الذى سنستخدمه، يمكننا أن نكون تشكيلة بعدة طُرق".

وتابع كلوب، قائلا "فريقان طموحان سيواجهان بعضهما البعض فى منافسة مثيرة للغاية، مجموعة مثيرة للإهتمام، نحن ننطلق لكل شئ وهذه هى الطريقة اللازمة في كرة القدم، إنها مباراة كبيرة ومهمة، كلما كانت المباراة أصعب كلما أستمتعت فى الإعداد".

وواصل المدرب الألمانى، قائلا "سان جيرمان هو المهيمن فى الدورى الفرنسى، ويجب أن نمنعهم من مواصلة الهيمنة غدا، اللاعبين مركزين 100% ونتمنى رؤية ذلك ليلة الغد،باريس يعرفون أننا لسنا سهلين، يجب ان نكون فى افضل حالاتنا، اذ لم نكن كذلك فسيكون ذلك صعبًا للعب ضد فريق صعب".

وأكمل كلوب، قائلا "توقعاتى؟ اعتقد ان باريس سيذهب للفوز، مستواهم عالى ولديهم مدرب مبدع، الذى يبحث دائمًا عن الحلول، هذا يعنى ان يجب علينا الاستعداد لسيناريوهات مختلفة، لا احد يتوقع ان نكون الفريق الافضل بنسبة 500% غدًا، يمكن ان تكون الاخطاء قليلة، انا لست قلقًا، فريقى دائمًا مستعد نفسيًا، لم يكونوا في افضل حالاتهم فى بلجراد ولكننى قبلت ذلك، ليس على ان أشير بإصرار".