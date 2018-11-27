شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: نوفمبر الأسود يخيم على الأهلى.. الجماهير توجه أصابع الاتهام للإدارة واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقت طبول الحساب فى النادى الأهلى بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق خلال "نوفمبر الأسود" أمام نادى المقاولون العرب ليخرج الأهلى عن مساره التاريخى كمارد أحمر يزلزل الملاعب ويمنحها الشغف الذى اشتهر به نجومه عبر التاريخ، ويتجه الى نقطة مظلمة لن ينساه أو يغفلها أحد فى المستقبل خاصة وأن مكانة الأهلى لا تقبل القسمة على اثنين فهو البطل الخالد فى أذهان ملاعب أفريقيا والعرب كرائد ونموذج يحتذى به رياضيًا.

وبينما الجميع ينتظر قرارات مجلس الادارة الاصلاحية يراود الجماهير سيناريو سبق وأن نفذه النادى فى عام 1985 عندما قام الأسطورة الراحل صالح سليم بايقاف 16 لاعبا فى صفوف الفريق ومنح الشباب الثقة ووقتها استطاع النادى الفوز على الغريم التقليدى وحقق اللاعبون الفوز.