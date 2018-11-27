شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الثلاثاء 27/ 11/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم الثلاثاء الموافق 27/ 11/ 2018 مباراة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، حيث التقى الأهلى مع المقاولون العرب على ستاد السلام.

وخسر الأهلى من المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد على فى الدقيقة 83، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.

وبذلك يواصل الأهلى عروضه السيئة للغاية بعدما خسر بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى قبل أن يخرج الفريق من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى وفى أول مباراة له محلية بعد "صدمتي" أفريقيا والعرب يخسر من المقاولون العرب.

ويحتل محمود علاء مدافع الزمالك مقدمة ترتيب هدافى الدورى برصيد 8 نقاط.