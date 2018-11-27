شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 27 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة فى إطار استعدادا الأبيض لمباراة الاتحاد السكندرى الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية .

خاض لاعبو الزمالك التدريبات، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت.

وحقق الزمالك فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة.

أصبح حازم إمام ظهير أيمن الزمالك مهددا بالغياب أمام الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية، المقرر إقامتها بملعب بتروسبورت.

ويعانى حازم إمام من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وأدى جلسة علاجية فى الجيم على هامش مران اليوم، دون المشاركة فى التدريب الجماعى.

يصل القاهرة، اليوم الثلاثاء، طاقم التحكيم العراقى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية، والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم عن طاقم تحكيم عراقى لإدارة مباراة العودة بين الزمالك والاتحاد السكندرى، بقيادة على صباح حكم ساحة، ويعاونه أمير داود مساعد أول، وحيدر عبد المحسن مساعد ثانى، وحكم رابع يوسف سعيد حسن، ويراقب اللقاء السعودى يحيى القرنى.

حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة خاصة مع الكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق لمنحه بعض النصائح لعلاج أزمة إهداره الفرص السهلة خلال المباريات.

وخلال الجلسة أكد جروس لكاسونجو أنه يثق تماما فى قدراته على التهديف، لكن عليه التركيز بشكل أكبر فى اللمسة الأخيرة، خاصة أنه يجيد خلق الفرص لنفسه وهو الأمر الأصعب بالنسبة للمهاجم.

وضع السويسرى توماس جروتز مدرب حراس مرمى الزمالك برنامجا خاصا للثنائى عماد السيد وعمر صلاح حارسا الفريق على هامش التدريبات الجماعية.

ولا يشارك عماد السيد وعمر صلاح فى مباريات الزمالك نظرا لاعتماد الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس على المتألق محمود جنش فى حراسة العرين الأبيض.

احتفل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك بتألقه مع القلعة البيضاء خلال الوقت الحالى بطريقته الكوميدية المعتادة .

ونشر جنش "كوميك" خاص به عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تم التقاطه من إحدى لقطات الأفلام للنجمة دلال عبد العزيز ووضع صورته بدل بطل الفيلم وتقوم الفنانة بمداعبته مع وضع عبارة "يختى اسملله اسملله.. يختى الحارس الله".

يعانى فريق الزمالك من إصابة عدد من نجوم الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ليصبح أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن اللقاء المقبل .

ويستعد الزمالك لملاقاة زعيم الثغر يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية .