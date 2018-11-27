الخبرة تمنح صافرة جريشة "الثقة " فى إدارة الأهلى والمقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلى X المقاولون العرب فى الجولة الـ16 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب - ستاد السلام

النتيجة - فوز المقاولون 1/ صفر

حكم الساحة الدولى – جهاد جريشة صاحب الـ42 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008

المساعد الأول - أحمد أبو الرجال

المساعد الثاني- سمير جمال

الحكم الرابع – أحمد عبد الله

الحكم الاضافى- الثنائى - صبحى العمراوى - أحمد حمدى

الثقة والهدوء تمنح جريشة السيطرة على المباراة

نجح الحكم الدولى جهاد جريشة، فى السيطرة على مجريات لقاء الأهلى والمقاولون، الذى اقيم مساء اليوم الثلاثاء باستاد السلام وانتهى بفوز ذئاب الجبل، دون رد حيث ظهر بثقة وهدوء متمتعا بلياقة بدنية طبية وحاول التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة حتى انه كان موجود فى الميعاد خلال فعاليات المباراة و حافظ جريشة على هدوئه طوال المباراة وتعامل مع انفعالات اللاعبين بشكل جيد إلا انه يؤخذ علية انه لم يتدخل فى اعتراض وليد سليمان الذى تكرار كثيرا خلال المباراة كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة .

38 مخالفة و3 بطاقات وهدف وحيد الابرز تحكيميا باللقاء

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 خطا على الفريقين فى تقدير جيد ولم يلتفت بعض الاخطاء الوهمية وسمح بالتنافس العادل على الكرة والالتحام المشروع بين اللاعبين طبقا للقانون ، كما اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 3 مناسبات للهجوم الواعد والتهور لثنائى المقاولون حسن الشامى ومحمد سوسته فى الدقيقتين 45،67 كما انذار أحمد الشيخ لاعب الأهلى فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء .

المساعدان

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة وأشاروا على 4 حالات تسلل فى توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون خاصة عند احتكاك اللاعبين معا خلال المباراة.

الحكم الرابع

نجح فى السيطرة على المنطقة الفنية خاصة فى الشوط الثانى من عمر المباراة وتعامل بشكل جيد مع الاجهزة وتعاون مع الحكم فى أدارة المباراة طبقا للقانون

إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 11 ركلات ركنية – 4 حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء – هدف.

الدرجات : الحكم – 8.5 المساعد الاول – 8.5 – المساعد الثانى – 8.5 – الحكم الرابع – 8.5-

الحكم الاضافى- الثنائى - صبحى العمراوى 8.0 - أحمد حمدى – 8.0-

