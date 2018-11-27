شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف : الدوري لسه في الملعب والأهلى يمر بظروف ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي عدم رضاه بعد الخسارة امام المقاولون العرب، معترفا بمرور فريقه بفترة صعبة خاصة بعد خسارة بطولة أفريقيا وتوديع البطولة العربية.

وقال محمد يوسف:" الفريق ظهر بشكل جيد علي مستوي الاداء ولكن النتيجه جاءت مخيبة للأمال ..المقاولون فاز من الهجمه الوحيدة التي لاحت له وفريقي أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، الدوري لازال في الملعب والأهلي يمتلك حظوظ كبيرة للفوز باللقب، وجهة نظري في تغيير اللاعبين هو ضخ دماء جديدة تساعد علي تغيير الأداء ولكن لسوء الحظ تعرض صلاح محسن لإصابة مفاجئة.

وأضاف يوسف أن فريقه يعاني من ضغوط وجزء لفقدان الثقة، مؤكدا أن حل أزمه ناديه حاليآ هو العمل ثم العمل ولنا في ريال مدريد عبرة الذي يعاني من أزمه مشابهة.

وفاز المقاولون علي الأهلي بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب السلام والتي جاءت ضمت مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.