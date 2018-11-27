شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام تدريبات الإسماعيلى فى بوروندى قبل مواجهة نيجوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الإسماعيلى تدريباته الختامية، مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى غدا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الــ 64 من الدور التمهيدى لدورى الأبطال أفريقيا.

واعتمد البرازيلى فييرا المدير الفني للدراويش، على إنهاء الهجمات من خلال 6 تمريرات تصل فى النهاية للمهاجم الذى يترجمها لهدف.

من أهم الجوانب التى أهتم بها فييرا كانت العرضيات وحرص خلالها على شرح كيفية التحرك للمهاجمين والتمركز الجيد للمدافعين على حد سواء.

وتطرق المران لتدريبات قوية لحراس المرمى تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، وخاض الفريق تقسيمة تخللها حماس جميع اللاعبين، حيث ركز فيها المدير الفني على العديد من الجوانب الخططية التي يريد تنفيذها في اللقاء.

كما شمل المران تدريبات على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية فى تسجيل الأهداف وسط حالة اصرار من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما كانت التدريبات البدنية قليلة في المران الختامى خشية تعرض اللاعبين للارهاق البدني.

وحرصت بعثة الإسماعيلى على التقاط الصور الذكارية، وظهرت علامات الاصرار لدى الجميع سعيا لتحقيق نتيجة مميزة تسهل من المهمة فى لقاء الإياب وحصد بطاقة العبور لدور الــ32 بالبطولة.

وعاد الإسماعيلى للمشاركة بدورى الأبطال بعد غياب طويل دام لما يزيد عن ثمانية سنوات.