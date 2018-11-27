شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: الأهلى يستحق الهزيمة "بس ع الحلوة والمرة معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نجوم كرة القدم المصرية والإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضى إبداء آراءهم عن مباراة اليوم بين فرقى الأهلى والمقاولين والتى انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لاشىء، وتسببت المباراة فى حالة من الغضب بين جمهور النادى الأهلى .

الإعلامى ولاعب الأهلى السابق إسلام الشاطر قال،"أداء سيء والأهلى يستحق الهزيمة دا الكلام الفنى .. ولكن علي الحلوة والمرة معاه يجب تكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير لأن البداية مباراة اليوم تنبئ بفترة صعبه جدا على الأهلى"

وتابع الشاطر، "مباراة الاهلى والمقاولون أثبتت أن هناك جيل قادم من المدربين الرائعين مثل عماد النحاس وهم يريدون فرصه جيده فقط بدلا من المدربين اللي بتفشل فى أندية وتانى يوم تلاقيها في أندية تانية .. شابو لعماد النحاس اليوم مع المقاولون"