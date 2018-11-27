شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على عن كبر سنه: انظروا لرونالدو الأفضل فى العالم وعمره 33 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد على مهاجم المقاولون العرب سعادته البالغة بالفوز على الأهلى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة عشر للدورى، موضحاً أن الفوز جاء نتيجة تخطيط ودراسة جيدة للمنافس الذى يُعانى خلال الفترة الماضية بعد خسارة بطولة أفريقيا والخروج من بطولة أفريقيا.

وأكد أحمد على صاحب هدف فوز المقاولون العرب على الأهلى أن الجهاز الفنى لفريقه واللاعبين درسوا المنافس الأهلاوى جيداً وناقشوا الظروف الصعبة التى يعانى منها الاهلى مؤخراً، موضحاً أن الاهلى "مش محظوظ" هذه الفترة بسبب نتائجه السيئة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مهاجم المقاولون العرب فى تصريحات لقناة "أون سبورت" إلى أنه شارك فى الشوط الثانى بتعليمات من عماد النحاس المدير الفنى الذى أخبره بأن عليه استغلال المساحات الموجودة فى خط دفاع الأهلى، وهو ما حدث حيث نجح فى تسجيل هدف المباراة الوحيد من هجمة مرتدة تم تنفيذها بشكل جيد.

وأوضح أحمد على أن الاهلى منافس قوى وفريق كبير بعيداً عن كبوته الأخيرة التى نجح المقاولون فى استغلالها جيداً بعدما ذاكر الأحمر جيداً طوال الفترة الماضية.

ونفى أحمد على أن تكون المباراة شهدت مناوشات بينه وبين حسام عاشور لاعب الأهلى، مؤكداً أن عاشور لاعب كبير ولم يحدث بينهما أية مناوشات خلال اللقاء.

وعن غيابه عن المنتخب بسبب عامل السن، قال أحمد على أنه يتمنّى بالطبع الانضمام للمنتخب الأول لأن هذا شرف كبير، موضحاً أنه يعيش فترة رائعة فى المقاولون العرب خاصة وأنه يتبقى له هدف وحيد حتى يكون الهداف التاريخى للمقاولون، وعلّق: لا تتحدثوا كثيراً عن عامل السن لأن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى العالم ويبلغ من العمر 33 عاماً!.