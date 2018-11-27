رياضة | توثيق عقود 3 من ناشئين المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توثيق عقود 3 من ناشئين المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد صلاح المشرف علي الفريق الأول بالمنصورة بالتواصل مع مدير قطاع الناشئين هشام شوقي لتوثيق عقود ثلاث لاعبين من القطاع لتصعديهم مع الفريق الأول خلال المرحلة الحالية نظرا للازمات التي يمر بها فريق المنصورة من عدم توافر أموال داخل خزنة النادي، مما تسبب في تأخر مستحقات اللاعبين.

وشملت قائمة اللاعبين الثلاثة شاكر أشرف ومحمود جاب الله واسلام شعبان لاعبو خط الوسط فريق ٩٩.

وقال شوقي مدير قطاع الناشئين "نعمل من أجل نادي المنصورة وكل ناشئ ينضم للفريق الاول يعد نجاح لنا وهذا واجبنا تجاة نادي المنصورة الذي يفرز العديد من نجوم الدوري الممتاز".