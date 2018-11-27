رياضة | مدافع ليفربول: هدفي إيقاف كل خطورة باريس وليس نيمار فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ليفربول: هدفي إيقاف كل خطورة باريس وليس نيمار فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جو جوميز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن اصابته كانت كدمة بسيطة فقط بالتدريبات، وليست اصابة طويلة المدى، وأنه جاهز الآن بنسبة 100%.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال: "نيمار ومبابي؟ بغض النظر عمن سيلعب ، سيكون اختبارا صعبا لنا ، يجب ان نكون جاهزين لكل شيء".

وأضاف جوميز عن مواجهة نيمار: "الأمر لايتعلق بنيمار وحده، بل بالفريق ككل، نعلم كيف يفضلون اللعب ويجب أن نركز على ذلك، ليس فقط على نيمار".

واختتم بقوله: "سعيد بسبب جاهزية نيمار ومبابي، كنا نتوقع منهم أن يكونوا جاهزين بدون ألعاب ذهنيه".