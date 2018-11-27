رياضة | مدافع ليفربول: هدفي إيقاف كل خطورة باريس وليس نيمار فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ليفربول: هدفي إيقاف كل خطورة باريس وليس نيمار فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال: "نيمار ومبابي؟ بغض النظر عمن سيلعب ، سيكون اختبارا صعبا لنا ، يجب ان نكون جاهزين لكل شيء".
وأضاف جوميز عن مواجهة نيمار: "الأمر لايتعلق بنيمار وحده، بل بالفريق ككل، نعلم كيف يفضلون اللعب ويجب أن نركز على ذلك، ليس فقط على نيمار".
واختتم بقوله: "سعيد بسبب جاهزية نيمار ومبابي، كنا نتوقع منهم أن يكونوا جاهزين بدون ألعاب ذهنيه".
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