رياضة | عاجل.. "الدوري لسه في الملعب".. الأهلي يتوج بـ"الدرع" في هذه الحالة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الدوري لسه في الملعب".. الأهلي يتوج بـ"الدرع" في هذه الحالة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم (2018-2019).

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

الأهلي يتذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، وبفارق 21 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب الصدارة بـ 32 نقطة، ولكن المارد الأحمر له 9 مؤجلات في المسابقة المحلية، بينما الزمالك له 3 مؤجلات فقط.

وفي حالة فوز الأهلي في مبارياته المؤجلة كاملة سوف يحصد 27 نقطة، وهنا سيرتفع رصيده 39 نقطة، بينما في حالة فوز الزمالك في مبارياته الثلاث المؤجلة سوف يحصد 9 نقاط وسوف يرفع رصيده لـ41، وهنا سيتقدم المارد الأحمر للمركز الثاني وسيبقي هناك فارق 3 نقاط بينه وغريمه التقليدي صاحب الصدارة.

أما في حالة تعثر الزمالك في مباراتين من مبارياته الثلاث المؤجلة، وفوز الأهلي في جميع مؤجلاته سوف يحصل المارد الأحمر على الصدارة حيث سيكون رصيده 39 نقطة، بينما سيكون رصيد الزمالك 36 نقطة حال التعادل في مباراة والخسارة في الأخرى، و 35 نقطة حال خسارة المباراتين، و37 نقطة حال التعادل في مباراتين من مؤجلاته.

وحال تحقق الحالة الثانية وفوز الأهلي باق مبارياته بالدوري والحفاظ على فارق النقاط بينه والزمالك بالتأكيد سوف يستطيع التتويج بلقب الدوري الممتاز في هذه الحالة.