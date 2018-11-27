رياضة | توخيل: لا أخاف من ليفربول ولكن هذه خطتي لهزيمتهم.. وكلوب يقدم عمل رائع للغاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل: لا أخاف من ليفربول ولكن هذه خطتي لهزيمتهم.. وكلوب يقدم عمل رائع للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أنه يجب اتخاذ قرارات سريعة على أرض الملعب من أجل زعزعة استقرار دفاع ليفربول.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول بدوري الابطال: "نيمار ومبابي سيكونان في التشكيلة الأساسية أمام ليفربول ليلة الغد".

وأضاف: "نحن بحاجة للدفاع بشكل جيد ضد ماني, محمد صلاح و فيرمينو. قد يلعب فيرمينو أي موقع في الهجوم لذا يجب علينا التكيف. المفتاح بالنسبة لنا هو اللعب بثقة و أن نلعب للفوز. الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تمرير الكرة بسرعة كبيرة و اتخاذ قرارات سريعة".

وواصل: "يورجن كلوب مدرب لا يصدَق. لقد خسر فقط مفتاح واحد وهو كوتينهو وأنفق الكثير من المال، انه يقوم بعمل رائع لوضع هذه الآلية على أرض الملعب كل 3 أيام".

وتابع: "نحن سنواجه فريقاً غداً، أشدد على كلمة 'الفريق'، وهم يلعبون فعلاً كفريق. انه التأثير الكبير لـيورجن كلوب. لقد أمضوا ثلاث سنوات و نصف معاً لخلق هذه العقلية"

واستطرد: "خوف؟ لا خوف، لا أخاف أي شيء. لكني أشعر بالتأكيد بالضغط. أشعر بهذا في كل مباراة. هذه المباراة أكثر خصوصية".

وأكمل: "نحن واثقون ولكن هذا تحدٍ لأن ليفربول هو واحد من أعظم الفرق في أوروبا. لقد وصلوا النهائي و من الصعب دائمًا اللعب ضدهم حتى في أرضنا، نحن بحاجة للعب بالشغف والثقة".

وأشار بقوله: "كان لدينا المزيد من الوقت لدراسة ليفربول, لذلك نحن نعرف بالتأكيد ما هو جيد بالنسبة لنا. نحن واثقون".

واختتم بقوله: "أعتقد أننا مستعدون, لكنني أعرف أيضًا أنه يجب أن نلعب بأفضل مستوى ضدّ ليفربول".