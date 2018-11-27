رياضة | كلوب: مواجهة باريس سان جيرمان في غاية الصعوبة.. وسعيد لعودة نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: مواجهة باريس سان جيرمان في غاية الصعوبة.. وسعيد لعودة نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على سعادته من أجل ثنائي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، مشيرًا لأن إصابتهما ليست خطيرة وأنه دائماً يتوقع منهما اللعب.

وقال كلوب عن مواجهة "PSG" غدًا بدوري الأبطال: "نحن نرغب بتحقيق الفوز، وقد مر وقتٌ طويل منذ آخر مباراة فزنا بها بهذه البطولة، المهمة صعبة أن تأتي لباريس من أجل الفوز أليس كذلك؟ ولكن يجب أن نحاول".

وأضاف: "فريقان يملكان الطموح وسيواجهان بعضهما البعض بظروف مُثيرة بهذه المجموعة، الأمر مثير وكلما زادت صعوبة الموقف فكلما زاد إستمتاعي بالتحضير للمباريات".

وواصل: "PSG مسيطر في الدوري الفرنسي ويجب ألا ندعهم يسطيرون هُنا كذلك، اللاعبون مركزون تماماً لهذه المباراة ونأمل أن نرى ذلك في الغد".

وتابع: "باريس يعلمون بأننا خصم ليس سهل مُواجهته، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا وإن قمنا بذلك فليس من اللطيف مواجهتنا وهذا ما أريده".

واختتم: "ماذا سأتوقع؟ أعتقد بأن باريس سيذهبون نحن الفوز، هم فريق بمستوى عالي للغاية وتوخيل مدرب خلاقُ ودائماً يعمل على الحلول ولذلك يجب أن نستعد لعدة سيناريوات للمباراة".