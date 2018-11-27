رياضة | كلوب: مواجهة باريس سان جيرمان في غاية الصعوبة.. وسعيد لعودة نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: مواجهة باريس سان جيرمان في غاية الصعوبة.. وسعيد لعودة نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كلوب عن مواجهة "PSG" غدًا بدوري الأبطال: "نحن نرغب بتحقيق الفوز، وقد مر وقتٌ طويل منذ آخر مباراة فزنا بها بهذه البطولة، المهمة صعبة أن تأتي لباريس من أجل الفوز أليس كذلك؟ ولكن يجب أن نحاول".
وأضاف: "فريقان يملكان الطموح وسيواجهان بعضهما البعض بظروف مُثيرة بهذه المجموعة، الأمر مثير وكلما زادت صعوبة الموقف فكلما زاد إستمتاعي بالتحضير للمباريات".
وواصل: "PSG مسيطر في الدوري الفرنسي ويجب ألا ندعهم يسطيرون هُنا كذلك، اللاعبون مركزون تماماً لهذه المباراة ونأمل أن نرى ذلك في الغد".
وتابع: "باريس يعلمون بأننا خصم ليس سهل مُواجهته، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا وإن قمنا بذلك فليس من اللطيف مواجهتنا وهذا ما أريده".
واختتم: "ماذا سأتوقع؟ أعتقد بأن باريس سيذهبون نحن الفوز، هم فريق بمستوى عالي للغاية وتوخيل مدرب خلاقُ ودائماً يعمل على الحلول ولذلك يجب أن نستعد لعدة سيناريوات للمباراة".
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