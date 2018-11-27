رياضة | الوحدة يتحرك لتحصين محمد عواد من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يتحرك لتحصين محمد عواد من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الوحدة السعودي قد دخلت في مفاوضات جادة مع مسئولي النادي الإسماعيلي لحسم إتمام انتقال محمد عواد بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي المصري قد أبدى رغبته في ضم عواد بعد الأخطاء الساذجة التي يقع فيها محمد الشناوي خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد عواد في 10 مباريات مع الوحدة السعودي بالدوري السعودي للمحترفين وتلقت شباكه خلالها 9 أهداف فقط كأحد أفضل حراس المرمى بالدوري السعودي.

ويحتل نادي الوحدة بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة.