رياضة | روبين الهولندي الثاني الأكثر تسجيلاً في دوري الأبطال

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دون آرين روبين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني رقماً مميزاً، مع العملاق البافاري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة بنفيكا مساء اليوم.

ونجح روبين في تسجيل هدف بايرن ميونيخ الأول في شباك بنفيكا في الدقيقة 13 ليمنح فريقه التقدم في ملعب اليانز آرينا.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن روبين نجح في تسجيل 30 هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أكثر لاعب هولندي يسجل في دوري الأبطال بعد فان نيستروي صاحب الـ56 هدف.