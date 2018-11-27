رياضة | 5 دول تعرض إستضافة نهائي كأس الليبرتادورس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 دول تعرض إستضافة نهائي كأس الليبرتادورس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إقامة مباراة العودة في نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز خارج الأرجنتين بسبب عدم توفر ظروف مناسبة لإقامة اللقاء فيها.

وأفادت تقارير صحفية أرجنتينية بأنه لم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيف هذه المباراة المثيرة لكن هناك بعض الملاعب التي عرضت استضافة اللقاء.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية عن الملاعب المرشحة حتى الآن لاستضافة اللقاء والتي تتواجد في 5 دول، حيث عرض نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي استضافة المباراة على ملعب مينيراو دون الحصول على أي مقابل مالي.

كما عرضت مدينة ميامي الأمريكية استضافة المباراة في الولايات المتحدة على ملعب هارد روك.

كما أعلن ستيفانو أنزالوني رئيس مدينة جنوى الإيطالية أنه على استعداد لاستضافة النهائي بين ريفر بليت وبوكا جونيورز بسبب العلاقات التاريخية التي تربط المدينة بالناديين.

وأكدت الصحيفة الأرجنتينية بأن هذا الخيار سيكون صعب التطبيق بسبب بعد المسافة لافتا إلى إمكانية إقامة المباراة في الإمارات قبل كأس العالم للأندية.

كما عرض قائد شرطة باراجواي والتر فاسكيز خدماته على الكونميبول من أجل حل أزمة المباراة. وأكد أنهم يمتلكون ملعبين جاهزين لاستضافة المباراة وهما نيوفا أولا وديفينسوريس ديل تشاكو.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب لا بومبونيرا معقل بوكا جونيورز.