رياضة | يوسف: الأهلي نادٍ كبير وقادر على تجاوز المرحلة الحالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف: الأهلي نادٍ كبير وقادر على تجاوز المرحلة الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف، الذي يتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة بالأهلي، عقب خسارة الفريق أمام المقاولون بهدف نظيف، إن الأهلي يمر بظروف صعبة. وإن كرة القدم بها كل شيء، والخسارة جاءت من هجمة واحدة، رغم تسيّد الفريق للموقف معظم فترات المباراة وإهداره العديد من الفرص.

أضاف أن الأهلي في الشوط الثاني استحواذ على اللعب بشكل إيجابي، لكن كرة القدم لا تعترف في النهاية سوى بنتيجة المباراة.

وأوضح أن أكبر أندية العالم تواجه هذه الظروف. ولهذا كان حريصًا على الحديث مع اللاعبين في الفترة الأخيرة عن ضرورة تحلّيهم بالشخصية القوية، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن مسابقة الدوري طويلة، والأهلي يمتلك حظوظًا قوية بها، ولا يمكن الحديث عن حسم اللقب الآن، مؤكدًا أن الفريق تأثر بسبب خسارته نهائي دوري الأبطال، وخروجه من كأس زايد للأندية الأبطال، وتسبب هذا الموقف في فقدان جزئي للثقة والأداء.

وحول التغيرات التي تمت خلال المباراة، قال يوسف: "دفعت بـناصر ماهر، وأحمد الشيخ، لضخ دماء جديدة. ولكن إصابة صلاح محسن كانت مفاجأة، وكنت أضع عليه آمالًا كبيرة مع الشيخ وناصر ووليد سليمان."

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاجتهاد والعمل، مؤكدًا أن الأهلي نادٍ كبير، وقادرين على تجاوز هذه المرحلة، وأن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد مروا بظروف مشابهة، ولا يوجد حل سوى علاج الأخطاء.