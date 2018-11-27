الان تتابع رئيس الهلال يخصص دخل مباراة النصر لعائلة سلطان البرقان وآل الشيخ يرد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في لحظة وفاء وعرفان أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال محمد بن فيصل، أنه سيتم تخصيص كامل دخل مباراة الهلال القادمة مع النصر لعائلة اللاعب سلطان البرقان رحمه الله وذلك بالتضامن مع شركة صلة

رئيس مجلس إدارة نادي الهلال

ورد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،تركي آل الشيخ على قرار رئيس الهلال قائلا : بيض الله وجهك ياابوسلطان والله يغفر له ويرحمة … موقف نبيل وغير مستغرب

يذكر أن لاعب الهلال السابق سلطان البرقان وافته المنية اليوم.