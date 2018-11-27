شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة» و«عيسى» يتمسكان بالرحيل من «المصرى».. واتجاه لاستمرار «يونس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، تجميد الثنائى أحمد جمعة وإسلام عيسى لاعبى الفريق الكروى الأول بسبب شكوى مصطفى يونس، مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفنى نظرا لتقاعسهما خلال التدريبات منذ تولى يونس المسؤولية خلال الفترة الأخيرة، وينتظر أن يجتمع عدنان حلبية، عضو المجلس والمتحدث الرسمى للنادى، باللاعبين لمعرفة الأسباب الحقيقية حول تراجع مستواهما، مما دفع يونس لعدم الاستعانة بأحمد جمعة، مهاجم الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الدورى الممتاز.

كان جمعة وعيسى قد تمسكا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم رفض مجلس الإدارة التفريط فيهما.

من جهة أخرى يناقش مجلس الإدارة إمكانية استمرار مصطفى يونس فى منصب المدير الفنى بعد تحسن الأداء بشكل نسبى خلال مباراة الفريق التى قادها الأخير فنيا أمام الإنتاج الحربى فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها المصرى خلال الفترة السابقة بعد رحيل حسام حسن المدير الفنى إلى بيراميدز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك خلافا داخل المجلس حول استقدام مدرب أجنبى لسببين أولهما عدم وجود سيولة مالية بخزينة النادى للتعاقد مع مدرب متميز يتمكن من انتشال الفريق من الكبوة التى يمر بها، والسبب الثانى يكمن فى أن السير الذاتية التى تلقاها مجلس الإدارة لا ترتقى للدخول فى مفاوضات معها سواء لمغالاة المدربين فى الطلبات المالية والمساعدين الذين يرغبون فى ضمهم للجهاز المعاون أو لقلة كفاءة المدربين المعروضين من جانب الوسطاء.