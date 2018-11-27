شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات يناير صداع فى رأس حلمى طولان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت التعاقدات الشتوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة تمثل صداعا فى رأس الجهاز الفنى لنادى الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان، حيث لم يتمكن حتى الآن من التعاقد مع أى لاعب فى ظل قلة عدد اللاعبين المتاح التعاقد معهم وتمسك الأندية بلاعبيها المتميزين، وهو الأمر الذى دفع الجهاز الفنى فى بعض الأحيان لمتابعة مباريات القسم الثانى لعل الجهاز يجد ضالته فى أى من لاعبى المسابقة دون جدوى.

ويأمل الجهاز الفنى فى إنهاء 3 مراكز على أقل تقدير، ويأتى على رأسها مركز قلب الدفاع، حيث يعد الاتحاد السكندرى من أكثر الأندية التى اهتزت شباكها خلال الموسم الحالى، ويأمل الجهاز فى الحصول على خدمات محمد عبدالغنى قلب دفاع الزمالك وأحمد علاء مدافع الأهلى على سبيل الإعارة.

كما يأمل حلمى طولان فى الحصول على ضالته المفقودة فى خط الهجوم فى ظل حالة عدم التوفيق الملازمة لخالد قمر والإصابات المتكررة لمحمد جدو بخلاف تراجع مستوى إيمانويل بناهينى عنه فى المواسم السابقة، ويأتى عمرو جمال، مهاجم النادى الأهلى، على رأس المطلوبين لدعم هجوم زعيم الثغر.

كما يأمل الجهاز أيضا فى الحصول على ضالته المفقودة بضم ظهير أيسر بجانب محمد ناصف مع الاعتماد على كريم الديب بمركز الجناح بعدما أثبتت التجارب السابقة ضعف أدائه الدفاعى فى الجانب الأيسر.

على الجانب الآخر دخل الجهاز الفنى باللاعبين معسكرا مغلقا فى أحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة العودة الجمعة مع الزمالك فى إطار منافسات دور الـ16 لبطوله زايد للأندية أبطال العرب. وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف كابونجو كاسونجو.

يضم معسكر الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك 24 لاعبا هم:

الهانى سليمان ومحمود الزنفلى ومحمود الغرباوى فى حراسة المرمى وأحمد مجدى ومحمود شعبان ورمزى خالد وويلسون وبازوكا ومحمد جبر ومروان النجار وأحمد قطب ونور السيد وديديه كوريه وأحمد داودا وأحمد الألفى ومحمد حسن وفوزى الحناوى ويوسف عطاى وبناهينى وخالد قمر ورزاق سيسيه ومحمود رزق وكريم الديب ومحمد ناصف.

من جانبه أكد حلمى طولان، المدير الفنى للاتحاد، أنه لا يخشى مواجهة الزمالك رغم اعترافه بقوه الفريق الذى يحتل قمه الدورى المصرى بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه ووجود كم هائل من اللاعبين الأساسيين والبدلاء بصفوف الفريق، منهم أكثر من 3 لاعبين بين متصدرى هدافى الدورى المصرى، مؤكدا أن لاعبيه باستمرار يؤدون أفضل مبارياتهم ويصبحون فى أفضل حالاتهم الفنية والبدنية فى مواجهة الكبار وهو الأمر الذى حدث فى مواجهة الأهلى ولذلك هو غير قلق على الإطلاق، مشيرا إلى أن تراجع مستوى بعض لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم رزاق سيسيه، يعد أمرا اعتدنا عليه فى الدورى المصرى لاسيما أن اللاعب المصرى يشبه الموظف تماما حينما يحصل على مستحقاته الشهرية يتملكه نوع من السلبية للأسف الشديد.