شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يختبر المحليين خلال معسكر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثنائى محمد فاروق، لاعب وسط بيراميدز، ومحمد مجلى «المقاولون العرب» ضمن دائرة اهتمامه لرغبته فى ضمهما خلال المعسكر المقبل استعدادا لمواجهة النيجر فى ختام مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون 2019، وذلك بعد تألقهما خلال مشاركتهما فى المباريات السابقة لفريقهما، وتم تكليف هانى رمزى، المدرب المساعد بالمنتخب، بمتابعة اللاعبين جيدا خلال الفترة المقبلة وكتابة تقرير شامل عن مستويهما قبل اتخاذ قرار ضمهما، ويرغب أجيرى فى ضخ دماء جديدة خلال معسكر مارس لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد للانضمام للمنتخب قبل الاستقرار على القائمة النهائية التى ستشارك فى نهائيات الأمم الأفريقية، فيما يواصل المدير الفنى مشاوراته مع معاونيه للوصول إلى حل لخوض مباراة ودية قبل معسكر مارس بجانب خوض ودية أخرى خلال فترة الأجندة الدولية التى تسبق مواجهة النيجر لتعويض إلغاء ودية الإمارات التى كان مقررا لها شهر نوفمبر الجارى بداعى ضيق الوقت على الموعد الذى كان محددا للمباراة يوم 20 من الشهر الجارى والذى سبقه مواجهة قوية مع تونس فى التصفيات الأفريقية، فيما طلب المدير الفنى من المسؤولين فى اتحاد الكرة تسجيلات للمباريات التى خاضها منتخب النيجر لرغبته فى مشاهدتها خلال الفترة المقبلة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة للمباراة، فيما أرجأ أجيرى القرار النهائى الخاص باستبعاد لاعبى الأهلى من مواجهة النيجر بسبب ارتباطهم بمباريات متتالية فى الدورى وخوفا من تعرضهم للإصابة، وفضل المدير الفنى الانتظار حتى نهاية فبراير المقبل لحسم الموضوع بداعى تخوفه من الآثار السلبية على معنويات اللاعبين فى حالة علمهم بعدم مشاركتهم فى مباراة النيجر ورغبته فى بث روح الحماس عند الجميع لاختيار الأفضل، خاصة أن المدير الفنى يرغب فى استغلال المباراة لتجربة أكثر من طريقة لعب لتعويد اللاعبين على تغيير الطريقة خلال مشوار المنتخب فى البطولة الأفريقية.

من ناحية أخرى طلب أجيرى من اتحاد الكرة الحصول على إجازة بداية من 25 ديسمبر المقبل حتى 10 يناير لقضاء أعياد الكريسماس مع أسرته فى مسقط رأسه، مستغلا عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب خلال الفترة المقبلة على أن يعود لاستكمال تحضيراته للمعسكر المقبل للمنتخب.