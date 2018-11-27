شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواجه إيندهوفن فى مباراة تحصيل حاصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق إيندهوفن الهولندى نظيره برشلونة الإسبانى، فى مواجهة سهلة لبطل إسبانيا، عند الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وتأهل فريق برشلونة رسمياً إلى دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا من الجولة الماضية بعد وصوله إلى النقطة الـ10 فى صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما يأتى إنتر ميلان وصيفاً بـ7 نقاط، ثم توتنهام ثالثاً بـ4 نقاط، وأخيراً إيندهوفن الهولندى رابعاً بنقطة واحدة.

وسيعتمد فالفيردى على الفرنسى عثمان ديمبيلى، الذى أنقذ فريقه ضد أتلتيكو مدريد بعد إحرازه هدف التعادل بالدقيقة 90 من المباراة، والتى انتهت بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى الإسبانى.

وأشارت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، إلى أن ديمبيلى خطف نقطة غالية من أتلتيكو مدريد بعد إحراز هدف التعادل أمام أتلتيكو مدريد بالدقيقة 90، فى قمة الجولة الـ13 لليجا، ليحرم دييجو سيميونى من تحقيق أول فوز على البلوجرانا بالدورى الإسبانى، ويبقى فريقه فى صدارة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف الروخى بلانكوس، صاحب الـ24 نقطة.

وأوضحت الصحيفة أن عثمان ديمبيلى يستحق لقب رجل الأهداف الحاسمة لفريق برشلونة هذا الموسم، بعدما حسم 12 نقطة لصالح البلوجرانا هذا الموسم، ضد كل من بلد الوليد وريال سوسيداد ورايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد وإهداء السوبر الإسبانى للبارسا فى بداية الموسم بهدف داخل شباك إشبيلية.

وشهدت قائمة برشلونة غياب الحارس ياسبر سيليسن، آرثر ميلو، لويس سواريز، سيرجى روبيرتو ورافينيا للإصابة، بينما عاد إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو لقائمة الفريق من جديد بعد تعافيهما من الإصابة.

وفى نفس السياق، أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم عن حكم المباراة التى ستقام على ملعب «فيليبس»، وعيّن الاتحاد الأوروبى التشيكى بافل كرالوفيتش حكماً للمباراة، سبق وأدار التشيكى بافل كرالوفيتش مباراة واحدة لفريق برشلونة بدورى أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام أياكس وخسرها البارسا بنتيجة 2-1 فى 26 نوفمبر 2013.