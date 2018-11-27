شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يسعى لقلب الطاولة على «الإنتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار محبى وعشاق كرة القدم إلى ملعب ويمبلى فى لندن، الذى سيشهد قمة حاسمة، فى الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا بين توتنهام الإنجليزى وإنتر ميلان الإيطالى.

ويدخل فريق توتنهام المباراة، فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وهو ما يضعه أمام خيار وحيد هو حتمية الفوز على ضيفه إنتر ميلان، لأن أى تعثر سيخرجه من المسابقة، فيما يحتل إنتر ميلان الإيطالى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط وهو ما يجعله أكثر ارتياحية من صاحب الملعب.

ويبحث فريق المدرب الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو عن الفوز لإنعاش آماله التى تضاءلت بشكل كبير بسبب النتائج المخيبة التى حققها حتى الآن، خصوصا أنه سيلعب فى الجولة الأخيرة أمام مضيفه برشلونة، ويعول توتنهام على معنويات لاعبيه العالية عقب الفوز على جاره تشلسى 3-1 عندما ألحق به الخسارة الأولى فى الدورى هذا الموسم.

من جانبه، أكد بوكيتينو أهمية تحقيق فريقه للفوز على إنتر ميلان، وقال بوكيتينو: «ليس أمامنا اختيارات، يجب أن نفوز إذا أردنا أن نلعب المباراة الأخيرة ضد برشلونة بهدف التأهل، نحن قادرون على الفوز وتسجيل هدفنا، ولكن من الصعب بالنسبة لى شرح ما حدث فى مباراة الذهاب، كنا نلعب بشكل أفضل لكننا خسرنا، كان أمرًا مخيبًا للآمال، أعرف لوتشيانو سباليتى بشكل جيد، إنه مدرب عظيم، سنلعب نحن الاثنين من أجل الهجوم، لا أظن أنه سيأتى إلى هنا للدفاع فقط».

وسئل بوكيتينو عن تخيله لمستقبله بعد 5 سنوات، فرد قائلًا: «عقدى ينتهى بعد 4 سنوات ونصف، إذا لم يطردنى ليفى قبل ذلك.. اليوم أرى نفسى هنا، أحلم بالفوز ببطولة مع توتنهام، ربما الدورى الإنجليزى الممتاز فى ملعبنا الجديد، فى المستقبل، أود أن أقود المنتخب الوطنى (الأرجنتين)، الشىء المهم هو أن أكون سعيدًا، وأنا الآن كذلك».

لكن إنتر بدوره سيدخل اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على ضيفه فروزينونى فى الدورى المحلى، علما بأن التعادل يكفيه لحسم البطاقة الثانية، وتسلط الأضواء فى هذه المباراة إلى هدافى الفريقين هارى كين (توتنهام) والأرجنتينى ماورو إيكاردى (إنتر).

وسجل «كين» 11 هدفا لتوتنهام فى مختلف المسابقات بينها ثنائية الفوز على إيندهوفن 2-1 فى الجولة الماضية والتى أحيت آماله فى المنافسة، فيما سجل إيكاردى 10 أهداف لإنتر بينها هدف الفوز فى مرمى توتنهام (2-1) فى الجولة الأولى، وهدف الفوز على إيندهوفن بالنتيجة ذاتها فى الثانية، والتعادل فى مرمى برشلونة (1-1) فى الثالثة.