تركي آل الشيخ ينعي وفاة نجم الهلال السعودي

قدم المستشار تركي آل الشيخ ،رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية نعيه وتعازية إلى أسرة لاعب سعودي شهير، وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء.

وغرد آل الشيخ في وفاة لاعب نادي "الهلال" السعودي السابق، سلطان البرقان، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن 35 عاما.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته… صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله… إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد تم الإعلان عن نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات في مايو الماضي دون الكشف عن طبيعة مرضه إلا أن بعض التقارير أكدت أنه أصيب بجلطة في القلب والدماغ مفاجئة، إلى أنت وافته المنية اليوم.