الأهلي يواصل التراجع ويخسر من المقاولون بهدف نظيف فى الدوري

واصل فريق الأهلى عروضه الباهتة وخسر من المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى العام.

سجل أحمد على هدف المقاولون فى الدقيقة 83، وبذلك يتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامي، كوليبالى وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب، حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوستة، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

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